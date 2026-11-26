W dokumentach rejestracyjnych chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych pojawiły się zdjęcia zmodernizowanego sedana Honda Accord, który będzie produkowany przez spółkę joint venture GAC Honda. Samochód otrzymał zmienioną przednią część z dzielonymi reflektorami: wąskie dolne elementy świetlne tworzą nowy wygląd. Na masce umieszczono również nowy emblemat Hondy. Informuje o tym Motor1.

Modernizacja obecnej generacji

Mimo znacznie przeprojektowanej przedniej części nie chodzi o nową generację modelu. Opublikowane dane techniczne wskazują na ten sam rozstaw osi co w obecnym Accordzie. Na to, że jest to samochód obecnej generacji, wskazują również kształt linii okien, linia nadwozia i klamki drzwi.

Zmiany objęły także tylną część sedana. Tylne światła są teraz umieszczone po obu stronach napisu z nazwą modelu. Emblemat Hondy przeniesiono wyżej na pokrywę bagażnika i zastąpiono nową wersją logo.

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Napęd hybrydowy

Zgodnie z danymi chińskiego urzędu dla Accorda zgłoszono hybrydowy układ napędowy z 2,0-litrowym silnikiem benzynowym, dwoma silnikami elektrycznymi i baterią litowo-jonową. Benzynowy silnik czterocylindrowy rozwija 146 KM, natomiast łącznej mocy systemu nie podano w dokumentach. Dla porównania globalna wersja modelu ma 204 KM.

W tej konfiguracji samochód jest wyposażony w opony w rozmiarze 235/40 R19. W zależności od wersji jego masa wynosi od 1585 do 1633 kg. Dokumenty dotyczą samochodu przeznaczonego na rynek chiński, a informacji o pojawieniu się takiej modernizacji w innych krajach nie ma.

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