Naukowcy w Chinach stwierdzili, że pantetyna — pochodna witaminy B5 dostępna jako suplement diety — może poprawiać wyniki leczenia łuszczycy. W badaniu klinicznym z udziałem 24 pacjentów po 12 tygodniach lepsze wyniki zaobserwowano w grupie przyjmującej pantetynę wraz z miejscową maścią kalcypotriol/betametazon, informuje ScienceDaily.

Wszyscy uczestnicy stosowali maść z kalcypotriolem i betametazonem, a połowa dodatkowo otrzymywała tabletki pantetyny. Poprawa była szczególnie zauważalna u pacjentów, którzy przed rozpoczęciem leczenia mieli podwyższony poziom cholesterolu we krwi.

Rola komórek dendrytycznych

Naukowcy badali komórki dendrytyczne, które wychwytują antygeny, prezentują je limfocytom T i uwalniają sygnały wywołujące stan zapalny. Przy nadmiernej aktywności komórki te mogą podtrzymywać przewlekły stan zapalny, w tym w łuszczycy.

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W komórkach dendrytycznych osób z łuszczycą i niektórymi innymi chorobami autoimmunologicznymi zespół wykrył podwyższony poziom enzymów Vanin. Obniżenie poziomu tych enzymów sprawiało, że komórki dendrytyczne były mniej aktywne, i osłabiało ich zdolność do stymulowania limfocytów T. Lek przeznaczony do hamowania Vanin zapobiegał również rozwojowi łuszczycy u myszy.

Związek z cholesterolem

Według autorów nadmierna aktywność Vanin zmniejsza ilość pantetyny wewnątrz komórek dendrytycznych. Powiązano to ze wzrostem produkcji cholesterolu i nadmierną aktywacją komórek odpornościowych. Podawanie pantetyny zmniejszało gromadzenie cholesterolu w komórkach dendrytycznych i hamowało nadmierną aktywację immunologiczną w eksperymentach laboratoryjnych.

Wyniki opublikowano 27 października w Journal of Experimental Medicine. Badacze podkreślili, że badanie z udziałem 24 osób stanowi jedynie potwierdzenie klinicznej wykonalności tego podejścia. Aby potwierdzić skuteczność pantetyny, potrzebne są większe badania, a wyniki u ludzi nie dowodzą, że poprawa nastąpiła za pośrednictwem mechanizmu ustalonego w eksperymentach laboratoryjnych.

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