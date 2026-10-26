W Chinach zakończono kontrole potencjalnie niebezpiecznych obiektów geologicznych w promieniu 50 kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7, do którego doszło w powiecie Baqen w Nagqu, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Poinformował o tym ECNS, powołując się na chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych.

Kontrole po trzęsieniu ziemi

Ministerstwo uruchomiło trzeci poziom reagowania kryzysowego w celu zapobiegania katastrofom geologicznym i skierowało do poszkodowanego obszaru dodatkową grupę siedmiu ekspertów. Wspólnie z lokalnymi specjalistami sprawdzają oni teren pod kątem wtórnych zagrożeń geologicznych, które mogły zostać wywołane przez trzęsienie ziemi.

Eksperci przeanalizowali także zdjęcia satelitarne wykonane przed i po trzęsieniu ziemi. Ocenili stan 80 jezior polodowcowych i 145 lodowców w promieniu 50 kilometrów od epicentrum. Według ministerstwa trzęsienie ziemi miało ogólnie ograniczony wpływ na lodowce i jeziora, a dotychczas nie wykryto oznak przerwania jezior polodowcowych spowodowanego wstrząsami.

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157 sprawdzonych obiektów

Departament Zasobów Naturalnych Tybetańskiego Regionu Autonomicznego uruchomił drugi poziom reagowania kryzysowego i sporządził mapę potencjalnie niebezpiecznych miejsc geologicznych w promieniu 100 kilometrów od epicentrum. Do pilnych kontroli zaangażowano ekspertów i personel techniczny, a także drony oraz sprzęt nawigacji satelitarnej.

W pracach uczestniczyło 78 osób, 21 pojazdów i 13 dronów, a inspektorów podzielono na 18 grup. Sprawdzali oni bezpieczeństwo geologiczne tymczasowych schronień, stabilność zboczy w pobliżu domów i obszarów mieszkalnych, a także oznaki ruchu na wcześniej zidentyfikowanych niebezpiecznych miejscach. Łącznie inspektorzy zbadali 157 obiektów, z których 122 były znane wcześniej, a 35 wykryto podczas kontroli. We wszystkich miejscach wysokiego ryzyka wprowadzono środki zapobiegawcze. Władze oświadczyły, że nie odnotowano doniesień o ofiarach wtórnych katastrof geologicznych.

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