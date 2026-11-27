Ministerstwo Zasobów Naturalnych Chin ogłosiło w listopadzie 2025 roku potwierdzone zasoby 1444 ton złota w złożu Dadonggou w prowincji Liaoning. Jest to największe pojedyncze złoże rudy złota odkryte w kraju od 1949 roku, informuje ScienceAlert.

Według wyliczeń publikacji, przy cenie spot złota wynoszącej około 3550 dolarów za uncję trojańską pod koniec listopada 2026 roku teoretyczna wartość brutto złota w Dadonggou mogłaby wynieść około 165 mld dolarów. Kwota ta odzwierciedla szacunkową wartość rynkową całego metalu znajdującego się w ziemi, a nie kwotę, którą można faktycznie uzyskać z wydobycia. Ostateczna wartość ekonomiczna będzie zależeć od kosztów zagospodarowania i części złota, którą uda się odzyskać.

Niska zawartość złota i możliwość wydobycia odkrywkowego

W latach 80. pojedyncze ślady złota na tym obszarze uznawano za nieopłacalne. Nowe badania wykazały, że są one częścią jednego ciągłego pasa zmineralizowanego o długości około 3 km i szerokości 1,5 km. Według badania opublikowanego w China Mining Magazine złoto znaleziono w każdym otworze wiertniczym na ostatnim etapie rozpoznania.

Średnia zawartość złota w rudzie wynosi 0,56 grama na tonę, a typowy zakres to od 0,3 do 1 grama na tonę. Złoże uważa się za nadające się do wydobycia odkrywkowego i takie, które przeszło ocenę ekonomicznej opłacalności zagospodarowania. Podczas wstępnych testów przeróbki poziom odzysku złota wynosił od 65% do 91%.

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Nietypowa budowa geologiczna

Badanie opublikowane w 2026 roku w czasopiśmie Ore Geology Reviews opierało się na materiałach z ponad 200 otworów wiertniczych, obserwacjach terenowych i mikroskopowej analizie kwarcu. W przeciwieństwie do większości złóż rudy złota w tym regionie, gdzie złoto jest związane ze stromymi żyłami kwarcowymi, w Dadonggou ruda znajduje się w łagodnie nachylonych lub niemal poziomych strefach wewnątrz drobnoziarnistej skały metamorficznej — fyllitu.

Badacze uważają, że płyny złotonośne przemieszczały się wzdłuż łagodnie nachylonych uskoków i osadzały się wzdłuż słabych płaszczyzn w skale. Naukowcy przypuszczają, że podobne połączenia geologiczne uskoków, stref spękanych i fyllitu w pobliżu metamorficznego kompleksu Liaoning mogą być priorytetowe dla dalszych poszukiwań.

Inne duże złoże Wangu w prowincji Hunan, według wstępnej oceny, może zawierać ponad 1000 ton złota. Jednocześnie liczba ta pozostaje prognozą, która wymaga potwierdzenia dalszymi wierceniami. Łącznie oba obiekty mogą zawierać ponad 2000 ton złota.

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