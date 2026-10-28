Była wicepremier Chin Liu Yandong nie żyje — Channel NewsAsia

Była wicepremier Chin Liu Yandong zmarła w środę w Pekinie w Chinach. W chwili śmierci miała 80 lat. O jej śmierci informuje Channel NewsAsia, powołując się na państwową agencję Xinhua.

Kariera w chińskich władzach

Liu Yandong była byłą członkinią elitarnego chińskiego Biura Politycznego. Przez znaczną część swojej kariery politycznej była powszechnie uważana za najbardziej prominentną i najwyżej postawioną kobietę w politycznym kierownictwie kraju. W materiale zaznaczono, że w chińskim kierownictwie politycznym dominują mężczyźni.

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Kobiety w Biurze Politycznym

Liu Yandong była jedną z nielicznych kobiet, które po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku zostały pełnoprawnymi członkiniami Biura Politycznego. Obecnie chińskie Biuro Polityczne liczy 21 członków i wszyscy są mężczyznami.

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