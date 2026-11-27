Wspólne przedsięwzięcie Dongfeng Nissan wprowadziło na chiński rynek hybrydowy crossover typu plug-in NX7. Model zadebiutował 27 listopada na salonie samochodowym w Guangzhou i stał się czwartym autem w gamie N Series. Jak informuje Motor1, NX7 oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia w cenie od 129 900 do 149 900 juanów, a podczas salonu podstawową wersję można było kupić za 119 900 juanów.

Zasięg i układ napędowy

Wszystkie wersje crossovera są wyposażone w 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 98 KM oraz trakcyjny silnik elektryczny o mocy 228 KM. Samochód otrzymał litowo-żelazowo-fosforanową baterię CATL o pojemności 40,95 kWh.

Dongfeng Nissan deklaruje zasięg w trybie elektrycznym do 325 km według chińskiego cyklu CLTC. Z pełnym bakiem paliwa i naładowaną baterią łączny zasięg, według oceny firmy, sięga 1666 km w tym samym cyklu. Wyniki CLTC są wynikami laboratoryjnymi i mogą różnić się od rezultatów uzyskanych w innych metodach testowania.

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Wyposażenie crossovera

NX7 ma 4785 mm długości, 1932 mm szerokości i 1665 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2815 mm. We wnętrzu zamontowano 17,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3K oraz 55-calowy wyświetlacz przezierny z rozszerzoną rzeczywistością.

Flagowa wersja 320 Ultra LiDAR Edition jest wyposażona w lidar na dachu oraz system wspomagania kierowcy oparty na technologii Momenta R7. Obsługuje ona asystę nawigacyjną podczas jazdy autostradami i ulicami miejskimi. Łącznie model ma 22 funkcje wspomagania kierowcy, w tym automatyczne hamowanie awaryjne i pomoc w parkowaniu. Sterowanie głosowe obsługuje język mandaryński, kantoński oraz dialekt syczuański języka chińskiego.

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