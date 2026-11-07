Chińscy ustawodawcy zaproponowali zawężenie stosowania procedury nadzoru w miejscu zamieszkania w miejscu wyznaczonym przez policję (RSDL). Projekt czwartej nowelizacji ustawy o postępowaniu karnym przewiduje, że policja nie będzie już mogła wyznaczać miejsca takiego nadzoru wobec podejrzanych i oskarżonych bez stałego miejsca zamieszkania, informuje South China Morning Post.

Zmiany w procedurze

Projekt składa się z 55 artykułów i, według agencji Xinhua, poświęca szczególną uwagę ochronie praw uczestników postępowania karnego — ofiar, podejrzanych, oskarżonych i prawników. Dokument wyjaśnia, że nadzór w wyznaczonym miejscu ma być środkiem alternatywnym służącym zmniejszeniu liczby tymczasowych aresztowań przed procesem.

Obecnie prawo zezwala na stosowanie tej procedury w dwóch przypadkach: jeśli podejrzany lub oskarżony nie ma stałego miejsca zamieszkania oraz w sprawach dotyczących przestępstw zagrażających bezpieczeństwu państwa lub terroryzmu, gdy nadzór w miejscu zamieszkania może utrudnić śledztwo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka i inne postanowienia

Procedurę wprowadzono w 1996 roku i rozszerzono w 2012 roku. Początkowo była postrzegana jako łagodniejszy środek, który miał zmniejszyć liczbę zatrzymań i aresztowań. Z czasem stała się jednak najsurowszą formą pozbawienia wolności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym związanych z terroryzmem.

Liu Renwen, naukowiec z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział agencji Xinhua, że w praktyce zdarzały się przypadki nadużywania tej procedury, które podważały sprawiedliwość wymiaru sprawiedliwości. Prawnicy wcześniej wzywali do ograniczenia lub zniesienia tego środka, a niektórzy z nich oskarżali władze o stosowanie tortur w celu uzyskania informacji od podejrzanych.

Według agencji Xinhua projekt ma również zapobiegać przetrzymywaniu w areszcie ponad ustalone terminy, rozszerzyć możliwości pomocy dla ofiar, którym trudno jest zebrać dowody, oraz utrwalić zakaz domniemania winy. Pekiński prawnik specjalizujący się w sprawach karnych Jin Hongwei nazwał proponowane ograniczenie poprawą, ale wyraził obawę, że może ono nie zmniejszyć liczby tymczasowych aresztowań przed procesem, lecz zamiast tego doprowadzić do większej liczby aresztowań.

Czytaj nas na