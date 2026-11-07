Chiny proponują ograniczenie nadzoru w miejscu wyznaczonym przez policję — South China Morning Post
Chińscy ustawodawcy zaproponowali zawężenie stosowania procedury nadzoru w miejscu zamieszkania w miejscu wyznaczonym przez policję (RSDL). Projekt czwartej nowelizacji ustawy o postępowaniu karnym przewiduje, że policja nie będzie już mogła wyznaczać miejsca takiego nadzoru wobec podejrzanych i oskarżonych bez stałego miejsca zamieszkania, informuje South China Morning Post.
Zmiany w procedurze
Projekt składa się z 55 artykułów i, według agencji Xinhua, poświęca szczególną uwagę ochronie praw uczestników postępowania karnego — ofiar, podejrzanych, oskarżonych i prawników. Dokument wyjaśnia, że nadzór w wyznaczonym miejscu ma być środkiem alternatywnym służącym zmniejszeniu liczby tymczasowych aresztowań przed procesem.
Obecnie prawo zezwala na stosowanie tej procedury w dwóch przypadkach: jeśli podejrzany lub oskarżony nie ma stałego miejsca zamieszkania oraz w sprawach dotyczących przestępstw zagrażających bezpieczeństwu państwa lub terroryzmu, gdy nadzór w miejscu zamieszkania może utrudnić śledztwo.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Krytyka i inne postanowienia
Procedurę wprowadzono w 1996 roku i rozszerzono w 2012 roku. Początkowo była postrzegana jako łagodniejszy środek, który miał zmniejszyć liczbę zatrzymań i aresztowań. Z czasem stała się jednak najsurowszą formą pozbawienia wolności w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym związanych z terroryzmem.
Liu Renwen, naukowiec z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział agencji Xinhua, że w praktyce zdarzały się przypadki nadużywania tej procedury, które podważały sprawiedliwość wymiaru sprawiedliwości. Prawnicy wcześniej wzywali do ograniczenia lub zniesienia tego środka, a niektórzy z nich oskarżali władze o stosowanie tortur w celu uzyskania informacji od podejrzanych.
Według agencji Xinhua projekt ma również zapobiegać przetrzymywaniu w areszcie ponad ustalone terminy, rozszerzyć możliwości pomocy dla ofiar, którym trudno jest zebrać dowody, oraz utrwalić zakaz domniemania winy. Pekiński prawnik specjalizujący się w sprawach karnych Jin Hongwei nazwał proponowane ograniczenie poprawą, ale wyraził obawę, że może ono nie zmniejszyć liczby tymczasowych aresztowań przed procesem, lecz zamiast tego doprowadzić do większej liczby aresztowań.