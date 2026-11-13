Chiński organ nadzoru antykorupcyjnego poinformował, że Wang Zhonglin, były szef organizacji partyjnej w Wuhanie i były szef Komunistycznej Partii Chin w prowincji Hubei, jest objęty dochodzeniem. Jest sprawdzany pod kątem podejrzeń o poważne naruszenia dyscypliny i prawa, donosi Channel NewsAsia.

Stanowisko podczas pandemii

64-letni Wang Zhonglin objął kierownictwo w Wuhanie w lutym 2020 roku, na początku pandemii COVID-19. Zastąpił Ma Guoqianga, który został usunięty ze stanowiska wśród krytyki początkowej reakcji miasta na wybuch choroby.

Wang był również członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. W 2021 roku został mianowany gubernatorem Hubei, a w 2024 roku sekretarzem komitetu partyjnego prowincji, co jest najwyższym stanowiskiem w regionie.

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Inne sprawy w Hubei

Na początku tego roku Wanga przeniesiono z aktywnej roli politycznej na wysokie stanowisko w chińskim parlamencie. Jak zaznacza portal, antykorupcyjne czystki objęły także innych wysokich urzędników, którzy pracowali w Hubei podczas pandemii.

Były sekretarz komitetu partyjnego prowincji Jiang Chaoliang otrzymał w sierpniu wyrok śmierci z odroczeniem wykonania za łapownictwo. W maju rozpoczęto postępowanie wobec byłego gubernatora Wanga Xiaodonga, natomiast były burmistrz Wuhanu Zhou Xianwang został w październiku skazany na 14 lat więzienia w sprawie korupcyjnej.

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