W Chinach prowadzone jest śledztwo wobec sekretarza Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju Chen Jininga, który jest członkiem chińskiego Biura Politycznego. Chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua poinformowała o tym 24 listopada, pisze Channel NewsAsia.

Podstawy śledztwa

Chen Jining jest objęty śledztwem pod zarzutem „poważnych naruszeń dyscypliny i prawa”. Channel NewsAsia zauważa, że w Chinach takie sformułowanie często jest używane jako eufemizm w sprawach korupcyjnych.

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Materiał nie precyzuje, jakie konkretnie możliwe naruszenia stały się podstawą śledztwa.

Stanowisko Chen Jininga

Chen Jining jest sekretarzem Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju i członkiem elitarnego Biura Politycznego kraju. Na zdjęciu Associated Press opublikowanym przez Channel NewsAsia 6 marca 2025 roku uczestniczył w dyskusji nad raportem rządowym na marginesie sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Pekinie. Materiał Channel NewsAsia powołuje się na Reuters.

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