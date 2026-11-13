W Chinach departament edukacji prowincji Shaanxi powołał wspólną grupę do zbadania kwestii poruszonych w internecie w związku z Uniwersytetem w Yan’an po śmierci pianisty i profesora nadzwyczajnego Bai Baoguo. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na oświadczenie resortu.

Bai Baoguo, który wykładał w Akademii Sztuk Pięknych im. Lu Xuna przy Uniwersytecie w Yan’an, zmarł 20 października w wieku 54 lat. 3 listopada w chińskim internecie rozpowszechniono sześciostronicową notatkę, którą, według kilku chińskich mediów, opublikował jeden z jego uczniów za zgodą rodziny wykładowcy.

Zarzuty dotyczące wymagań wobec wykładowców

W notatce Bai twierdził, że pracownikom uniwersytetu stawiano rygorystyczne cele dotyczące pozyskiwania korporacyjnego finansowania badań i publikowania artykułów naukowych. Według niego, ze względu na trudności ze spełnieniem tych wymagań, wykładowcy rzekomo inwestowali własne środki, przekazywali je uniwersytetowi za pośrednictwem firm partnerskich, a następnie otrzymywali pieniądze z powrotem przez kanały finansowe uczelni. Nazwał tę praktykę fałszowaniem realizacji wskaźników.

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Pianista napisał, że we wrześniu 2025 roku dział kadr poinformował go o możliwym obniżeniu stanowiska i zmianie kontraktu z powodu niespełnienia kryteriów oceny. Jak twierdził, wymagano od niego zapłaty 150 tys. juanów, aby spełnić wymóg finansowania projektu, oraz kolejnych 50 tys. juanów, aby zapewnić publikacje.

Reakcja władz

Departament edukacji Shaanxi potwierdził śmierć wykładowcy i oświadczył, że przywiązuje dużą wagę do kwestii poruszonych w internecie. Resort poinformował, że przeprowadzi kompleksowe dochodzenie, a sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z profilem na stronie internetowej uniwersytetu Bai ukończył Konserwatorium Muzyczne w Wuhanie, przez ponad 30 lat uczył gry na fortepianie, był członkiem Chińskiego Stowarzyszenia Muzyków, jurorem konkursów pianistycznych i autorem ponad tuzina artykułów naukowych.

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