W chińskim mieście Guiyang władze utworzyły wyspecjalizowaną jednostkę milicji z pracowników firmy budującej drogi i mosty, którą przygotowuje się do naprawy lotnisk w czasie wojny. Poinformował o tym South China Morning Post, powołując się na gazetę Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej PLA Daily.

Do jednostki weszli pracownicy nienazwanej dużej firmy, która uczestniczyła w budowie mostu nad kanionem Huajiang w prowincji Kuejczou. Most o długości 2,9 km wznosi się 625 metrów nad dnem wąwozu. Według publikacji firma zbudowała 28 mostów należących do setki najwyższych na świecie.

Szkolenie ekip naprawczych

PLA Daily zaznaczył, że istniejące grupy naprawcze milicji w dzielnicy Nanming w Guiyangu nie były w stanie poradzić sobie z rozległymi uszkodzeniami pasów startowych ani znacznymi zakłóceniami funkcjonowania sieci drogowej. Lokalne władze zaczęły pozyskiwać specjalistów od infrastruktury transportowej w 2022 roku.

Jednostka wielokrotnie ćwiczyła wspólnie z żołnierzami. Uczestnicy trenowali inspekcję pasów startowych, usuwanie gruzu oraz awaryjne betonowanie. Wojsko ustalało terminy i standardy wykonywania prac, a firma budowlana przechowuje ciężki sprzęt i materiały wspólnie zarządzane przez władze wojskowe i cywilne.

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Wykorzystanie zasobów cywilnych

Analitycy, na których powołuje się publikacja, uważają, że tworzenie takich jednostek w czasie pokoju ma zapewnić zorganizowane wykorzystanie zasobów cywilnych w ewentualnym konflikcie bez oczekiwania na nadzwyczajną mobilizację po rozpoczęciu działań wojennych.

Podobne jednostki do naprawy lotnisk utworzono wcześniej w prowincji Szantung w 2018 roku, w prowincji Jiangsu w 2024 roku oraz w Chengdu, stolicy sąsiadującej z Kuejczou prowincji Syczuan, w kwietniu. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza testuje również systemy bezzałogowe do odbudowy lotnisk. Podczas jednych wspólnych ćwiczeń wojskowo-cywilnych drony mapowały uszkodzenia pasa, robotyczne psy za pomocą laserów pracowały z niewybuchami, a bezzałogowe pojazdy lądowe usuwały niebezpieczne obiekty wybuchowe przed rozpoczęciem napraw.

Eksperci ankietowani przez South China Morning Post zaznaczyli, że wyszkoleni inżynierowie cywilni mogą uzupełniać ograniczoną liczbę wojskowych jednostek naprawczych. Jednocześnie skuteczność takiego systemu będzie zależeć od skali uszkodzeń, szybkości mobilizacji pracowników i warunków działań bojowych.

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