Chińscy badacze opracowali gradientowe elektrody hydrożelowe do nieinwazyjnych interfejsów mózg-komputer. Podczas wizualnego testu wprowadzania danych zapewniły one dokładność ponad 94%, informuje South China Morning Post.

Stabilny zapis EEG

Rozwiązanie zaprezentował zespół z Uniwersytetu Guangxi, Uniwersytetu Medycznego Guangxi i Uniwersytetu Tsinghua. W artykule dla recenzowanego czasopisma NPJ Flexible Electronics naukowcy opisali elektrodę o stopniowo zmieniającej się sztywności: jest ona miękka w miejscu kontaktu ze skórą głowy i twardsza w pobliżu połączenia z układem elektronicznym.

Według autorów pracy taka konstrukcja ma ograniczać problemy typowe dla zwykłych sztywnych i równomiernie miękkich elektrod, w tym przesuwanie się podczas ruchu oraz wywołane ruchem wahania sygnału. Gradientowe elektrody zintegrowano z komercyjnym czepkiem do elektroencefalografii (EEG).

Podczas jednej z prób elektrody zapewniły ciągły zapis EEG przez osiem godzin, gdy uczestnik chodził, jadł, czytał i spał. Osobno zespół przeprowadził 14-godzinny test w stanie spoczynku, podczas którego uczestnik co godzinę wykonywał zadania dotyczące stabilności sygnału i ruchu.

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Zadanie z wirtualną klawiaturą

W teście stabilności uczestnicy, patrząc na migoczącą wirtualną klawiaturę, wprowadzali sekwencję cyfr od jednego do dziewięciu oraz datę. Dokładność wprowadzania przekroczyła 94%. W zadaniu z ruchem skupiali się na docelowych wirtualnych komórkach, nad którymi przesuwały się kolorowe linie; dokładność w tym teście przekroczyła 90%.

Naukowcy porównali również rozwiązanie z komercyjnymi elektrodami żelowymi. Według ich danych, z powodu wysychania żelu ich skuteczność znacznie pogarszała się z czasem, a poszczególne kanały stawały się niemal nieprzydatne po czterech–pięciu godzinach. Przed testami z udziałem ludzi elektrody sprawdzono na myszach i nie odnotowano niepożądanych reakcji.

Naukowcy uważają, że takie elektrody mogą poszerzyć możliwości długotrwałego rejestrowania wysokiej jakości sygnałów EEG w nieinwazyjnych systemach mózg-komputer. Wśród potencjalnych zastosowań wymienili codzienne monitorowanie medyczne, obserwację snu oraz ostrzeganie o stanach takich jak epilepsja.

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