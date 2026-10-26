W powiecie Bacin w mieście Nagqu, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym w południowo-zachodnich Chinach, w pełni przywrócono dostawy energii elektrycznej po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,0. Dostawy prądu na dotkniętym obszarze przywrócono w sobotę o godz. 20:38, podaje ECNS.

Ekipy ratunkowe na miejscu

Spółka State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. skierowała do tego rejonu zespoły awaryjne, aby naprawić sieć i utrzymać dostawy energii elektrycznej. Według stanu na sobotę zaangażowano tam 301 pracowników naprawczych i 39 pojazdów.

W pracach wykorzystano także 19 mobilnych generatorów średniego i niskiego napięcia oraz 83 zestawy sprzętu awaryjnego i materiałów do podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

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Oświetlenie tymczasowych schronień

Ekipy zapewniały energię elektryczną dla sztabu operacyjnego na miejscu, organizowały oświetlenie w tymczasowych schronieniach oraz podłączały do sieci namioty i budynki prefabrykowane. Pracownicy naprawiali również uszkodzone linie energetyczne.

Firma oświadczyła, że będzie nadal wspierać dostawy energii elektrycznej do kluczowych obiektów na dotkniętym obszarze, aby mieszkańcy mogli przetrwać okres zimowy w cieple i mieć niezawodny dostęp do prądu.

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