Chińscy badacze w próbie 26 836 mężczyzn stwierdzili, że noszenie ciasnej bielizny wiązało się z większą częstością występowania zaburzeń erekcji i przedwczesnego wytrysku według kwestionariuszy przesiewowych, a także z nieco gorszymi parametrami nasienia. O wynikach pracy opublikowanej w Asian Journal of Andrology informuje South China Morning Post.

Dane od niemal 27 tysięcy uczestników

Zespół kierowany przez Wu Liminga z Centrum Medycyny Rozrodu Pierwszego Szpitala Stowarzyszonego Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin rekrutował uczestników w klinikach reprodukcyjnych między lipcem 2019 roku a majem 2025 roku. Początkowo do oceny płodności włączono 42 054 mężczyzn, a ostateczna próba objęła 26 836 osób.

Uczestnicy sami zgłaszali rodzaj bielizny, którą zwykle nosili. Luźne modele nosiło 21 221 mężczyzn, a ciasne warianty — w tym dopasowane bokserki, slipy Y-front i stringi — 5 615. Wszyscy wypełnili również kwestionariusze dotyczące problemów z erekcją i przedwczesnego wytrysku oraz oddali próbki do analizy nasienia.

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Różnice w kwestionariuszach i analizach

Według wyników kwestionariuszy przesiewowych częstość występowania zaburzeń erekcji wynosiła 62,7% wśród mężczyzn, którzy zwykle nosili ciasną bieliznę, wobec 57,8% wśród tych, którzy wybierali luźną. Częstość przedwczesnego wytrysku wynosiła odpowiednio 30,8% i 23,2%.

W grupie luźnej bielizny średnie stężenie plemników wynosiło 63,9 mln na mililitr, podczas gdy w grupie ciasnej bielizny — 60,5 mln na mililitr. Ruchliwość plemników również była wyższa: 46,3% wobec 44,1%. Autorzy zaznaczyli, że ciasna bielizna wiązała się ze spadkiem niektórych parametrów nasienia o 5–10%.

Ograniczenia badania

Badacze odnotowali również, że mężczyźni z grupy ciasnej bielizny częściej palili, spożywali alkohol oraz mieli żylaki powrózka nasiennego lub zapalenie gruczołu krokowego. Jednocześnie autorzy podkreślili, że praca była jednoośrodkowa i miała przekrojowy projekt, dlatego jej wyniki wymagają dalszych badań.

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