Chiński wielozadaniowy myśliwiec stealth J-35A przybył do Zhuhai na południu Chin, gdzie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na ekspozycji statycznej podczas China International Aviation and Aerospace Exhibition. Poinformował o tym South China Morning Post.

Chińska telewizja państwowa CCTV podała, że samolot przyleciał na lotnisko Jinwan w Zhuhai rano 28 listopada. Wcześniej J-35A prezentowano w locie podczas 15. salonu lotniczego w Zhuhai, jednak obecna wystawa będzie jego pierwszą publiczną prezentacją na ziemi dla zagranicznych zwiedzających.

Możliwości J-35A

J-35A ma jednomiejscową, dwusilnikową konstrukcję ze zintegrowanym skrzydłem i kadłubem oraz dwoma pochylonymi statecznikami pionowymi. Samolot zaprojektowano w celu zmniejszenia wykrywalności radarowej i przeciwdziałania innym myśliwcom stealth.

Głównym zadaniem J-35A jest zdobycie przewagi w powietrzu, jednak może on również atakować cele naziemne i morskie. Według publikacji myśliwiec jest przeznaczony do przeciwdziałania samolotom wcześniejszych generacji i systemom obrony powietrznej, a także do przechwytywania samolotów bojowych, bombowców i pocisków manewrujących.

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Według CCTV na statecznikach pionowych samolotu przeznaczonego do ekspozycji statycznej umieszczono emblemat chińskiej korporacji lotniczej AVIC, a nie oznaczenia Chińskich Sił Powietrznych. SCMP zauważa, że jest to postrzegane jako sygnał zamiaru promowania myśliwca na rynkach zagranicznych.

Demonstrator MA700

Poprzedniego dnia do Zhuhai przybył również demonstrator regionalnego samolotu turbośmigłowego MA700, opracowany przez Xian Aircraft Industry Corporation. Odbył on czterogodzinny lot z miasta Xi'an. Rozwój 70-miejscowego samolotu trwa od 2013 roku i był wielokrotnie opóźniany z powodu problemów z łańcuchami dostaw.

MA700 początkowo planowano wyposażyć w kanadyjskie silniki Pratt & Whitney Canada PW150C, jednak po wpisaniu Xian Aircraft Industry Corporation na amerykańską handlową czarną listę w 2020 roku eksport tych silników ograniczono. Twórcy przeszli na chiński silnik AEP400, który w 2026 roku przeszedł wstępne próby w locie wraz z MA700. Samolot musi jeszcze przejść certyfikację, a za najbardziej ekonomiczne uznaje się dla niego trasy o długości 300–800 km.

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