W mieście Yueyang w chińskiej prowincji Hunan zakończono lot testowy powietrznego systemu wytwarzania energii wiatrowej o maksymalnej wysokości wznoszenia 4 tys. metrów. Był to pierwszy test instalacji w warunkach miejskich, informuje ECNS.

Platforma z helem i generatorami

System Stratosphere Airborne Wind Energy System opracowała firma Beijing SAWES TO ONE Technology. Według dewelopera jego długość wynosi 67 metrów, szerokość — 40 metrów, a wysokość — 23 metry. Napięcie wyjściowe systemu waha się od 10 do 35 kilowoltów, a deklarowany okres eksploatacji wynosi 20 lat.

Instalacja wykorzystuje wypełnioną helem platformę powietrzną, która unosi lekkie moduły generujące na wysokość kilku kilometrów. Jest przeznaczona do wykorzystywania stabilnych wiatrów na dużych wysokościach, a wytworzoną energię elektryczną planuje się przesyłać na ziemię za pomocą kabli uwięzi.

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Sprawdzenie działania w mieście

Podczas uruchomienia w Yueyangu sprawdzano stabilność sterowania platformą w warunkach złożonych przepływów powietrza, a także jej parametry w warunkach złożonego pola magnetycznego. Założyciel i dyrektor generalny firmy, Dun Tianrui, oświadczył, że miejski test miał ocenić bezpieczeństwo i niezawodność działania systemu w pobliżu obszarów zamieszkałych oraz miejsc gromadzenia się ludzi.

Według dewelopera system jest projektowany do bezpośredniego podłączenia do głównych sieci elektroenergetycznych miast. Jest również rozważany jako możliwe źródło energii elektrycznej dla odległych obszarów górskich, wysp, terenów górniczych i parków przemysłowych, gdzie dostęp do energii elektrycznej jest ograniczony lub jej koszt jest wysoki.

Badacz Instytutu Informacji Lotniczej i Kosmicznej Chińskiej Akademii Nauk Cai Rong zauważył, że test w warunkach miejskich sprawdzał niezawodność całego systemu powietrznego, możliwość jego szybkiego wdrożenia na miejscu oraz wykonalność wdrożenia inżynieryjnego w rzeczywistych warunkach w pobliżu miast.

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