W Chinach na nowym 50-tysięcznotonowym tankowcu do przewozu produktów naftowych i chemikaliów przetestowano system podawania mikropęcherzyków pod kadłub. Według komunikatu prasowego podczas pięciu miesięcy prób eksploatacyjnych zmniejszył on zużycie energii netto przez statek o około 5%, informuje South China Morning Post.

System Intelligent Bubble Lubrication System drugiej generacji opracował Szanghajski Instytut Projektowania i Badań Statków Handlowych, będący spółką zależną China State Shipbuilding Corporation. Tankowiec został już wprowadzony do eksploatacji, a wyniki testów opublikowano w komunikacie prasowym z 17 października.

Jak działa system

System nieprzerwanie dostarcza sprężone powietrze pod kadłub statku, tworząc między nim a wodą morską warstwę mikropęcherzyków. Zmienia to przepływ wody wzdłuż kadłuba, zmniejsza tarcie oraz ilość energii potrzebnej do poruszania się statku.

Zasada zmniejszania oporu jest pokrewna technologii superkawitacji stosowanej w szybkich torpedach i podwodnych pociskach. Jednak w żegludze komercyjnej nie chodzi o tworzenie dużej jamy gazowej wokół obiektu, lecz o warstwę mikropęcherzyków powietrza przy kadłubie.

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Efekt zależy od pracy sprężarek

Według szacunku z komunikatu prasowego tankowiec tej klasy zwykle zużywa około 20 ton paliwa dziennie. Ograniczenie zużycia o 5% mogłoby oznaczać oszczędność około jednej tony paliwa każdego dnia. Jest to jednak wyliczenie oparte na typowym zużyciu, a nie bezpośredni pomiar dziennych oszczędności podczas prób.

Rzeczywisty efekt zależy od tego, czy zmniejszenie mocy potrzebnej do poruszania statku przewyższa ilość energii elektrycznej zużywanej przez sprężarki tłoczące powietrze. Nowa wersja systemu ma ulepszony układ doprowadzania powietrza, automatyczne sterowanie i monitoring: dostosowuje dopływ powietrza do prędkości i zanurzenia statku oraz analizuje efektywność energetyczną w czasie rzeczywistym.

Twórcy oświadczyli, że system jest kompatybilny ze statkami napędzanymi skroplonym gazem ziemnym, energią elektryczną, metanolem lub amoniakiem. Kontenerowiec o pojemności 3300 TEU, już wyposażony w system drugiej generacji, ma wkrótce zostać ukończony i przekazany zamawiającemu.

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