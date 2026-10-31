W Chinach w opublikowanych ogłoszeniach o naborze na 2027 rok do programu xuandiaosheng nie przewidziano możliwości składania podań przez absolwentów zagranicznych uniwersytetów. Ponad tuzin regionów na szczeblu prowincjonalnym, w tym Pekin i Szanghaj, otworzył nabór we wrześniu i październiku. Jak podaje South China Morning Post, żadne z dostępnych ogłoszeń nie zawiera ścieżki składania podań dla kandydatów z wykształceniem zdobytym za granicą.

Program dla przyszłych kadr

Xuandiaosheng, czyli system „wybranych absolwentów”, służy selekcji i szkoleniu przyszłych kadr chińskiego aparatu partyjno-państwowego. Uczestnicy programu muszą przez kilka lat pracować na szczeblu podstawowym — w miejscowościach i dzielnicach miejskich — zanim przejdą na stanowiska kierownicze w organach partyjnych lub państwowych.

Wymagania wobec kandydatów są bardziej rygorystyczne niż podczas zwykłego naboru do służby cywilnej i różnią się w zależności od regionu. Zazwyczaj od kandydatów wymaga się członkostwa w Komunistycznej Partii Chin oraz doświadczenia w przywództwie studenckim. Dla osób, których pierwsze wykształcenie nie spełniało kryteriów, dyplom zagranicznego uniwersytetu z zatwierdzonej listy mógł wcześniej stanowić drogę do udziału w programie.

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Zmiana zasad naboru

Co najmniej dziesięć regionów, w tym Pekin i Guangdong, wprost wskazywało poszczególne czołowe zagraniczne uniwersytety jako uczelnie, których absolwenci byli dopuszczeni do naborów w 2023 i 2024 roku. Spośród regionów, które wówczas dopuszczały absolwentów zagranicznych uczelni, podczas kampanii rekrutacyjnej w 2025 roku taką możliwość zachowały jedynie Szanghaj i Henan. W obecnych ogłoszeniach nie ma jej również tam, a Heilongjiang wprost zaznaczył, że absolwenci zagranicznych uniwersytetów nie mogą uczestniczyć.

Konsultant Jasper Jiang, który pomaga studentom przygotowywać się do procedur selekcji do służby cywilnej, oświadczył, że od lat 2024–2025 program faktycznie przeszedł na rekrutację wyłącznie wśród absolwentów uniwersytetów w Chinach kontynentalnych. Według agencji Xinhua liczba stanowisk w krajowym naborze do służby cywilnej spadła z około 39 700 w naborze na 2025 rok do 35 700 w naborze na 2027 rok.

Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego Victor Shih przypuszcza, że jednym z czynników ograniczeń mogą być względy bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego w lipcu 2025 roku oświadczyło, że zagraniczne służby wywiadowcze i specjalne od dawna postrzegają społeczność studentów za granicą jako cel werbunku.

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