W Chinach solarny bezzałogowiec Qingqibing, zaprojektowany do lotów trwających do 30 godzin, odbył pierwszy lot na lotnisku w północno-zachodniej części kraju. Poinformowała o tym ECNS, powołując się na 11. Instytut Badawczy Chińskiej Korporacji Nauki i Technologii Lotniczo-Kosmicznej.

Charakterystyka urządzenia

Aparat działa w całości na energię słoneczną i ma elektryczny układ napędowy. Jego długość wynosi 3,2 metra, a rozpiętość skrzydeł — 8 metrów. Zgodnie z parametrami projektowymi maksymalny czas lotu drona ma sięgać 30 godzin.

Bezzałogowiec ma modułową konstrukcję, która umożliwia szybki montaż różnego ładunku użytecznego. Wśród możliwych wariantów wyposażenia wymieniono środki łączności oraz aparaturę teledetekcyjną.

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Szybkie rozmieszczenie

Qingqibing można uruchamiać z samochodowego systemu startowego. Według instytutu przygotowanie naziemne do startu zajmuje około 20 minut, co ma zapewnić szybkie rozmieszczenie aparatu.

Twórcy pozycjonują drona jako energooszczędny i niedrogi aparat, nadający się do szybkiej produkcji seryjnej. Jego potencjalne zastosowania obejmują inspekcje długich rurociągów i dużych projektów gospodarki wodnej, badania geodezyjne i zasobów naturalnych, kontrole terenów po klęskach żywiołowych oraz monitorowanie dużych obszarów.

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