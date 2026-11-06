W chińskim mieście Golmud pierwszy blok energetyczny elektrowni węglowej Huadian Golmud Phase I został oddany do eksploatacji komercyjnej po 168-godzinnym rozruchu próbnym. Stał się najwyżej położonym ultrasuperkrytycznym blokiem węglowym w kraju, poinformował ECNS.

Blok energetyczny na wysokości 2850 metrów

Projekt znajduje się w prowincji Qinghai na średniej wysokości 2850 metrów nad poziomem morza. Jego pierwszy etap obejmuje dwa bloki węglowe o mocy 660 MW każdy. Pierwszy blok rozpoczął działalność komercyjną 5 listopada.

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Łączna wartość inwestycji w projekt wynosi około 6,2 mld juanów. Po pełnym uruchomieniu obiekt ma wytwarzać około 6 mld kWh energii elektrycznej rocznie. Według publikacji wystarczy to do zaopatrzenia około 6,6 mln mieszkańców.

Wyzwania techniczne

Pierwszy blok energetyczny został wpisany do piątego wykazu kluczowych, pierwszych w swoim rodzaju urządzeń technicznych w branży energetycznej, określonego przez Chińską Narodową Administrację Energetyczną. Projekt ma rozwiązywać zadania techniczne związane z pracą na dużej wysokości, wykorzystaniem węgla o wysokiej zawartości alkaliów oraz głęboką regulacją obciążeń szczytowych.

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