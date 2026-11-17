Chińscy badacze zaproponowali w modelu komputerowym grupę orbitalną 40 wielokrotnego użytku bezzałogowych pojazdów, która mogłaby rozpocząć schodzenie w kierunku dowolnego punktu na Ziemi po maksymalnym opóźnieniu wynoszącym dwie i pół minuty. Dla większości zaludnionych regionów między 60 stopniami szerokości północnej a 60 stopniami szerokości południowej opóźnienie, według obliczeń, wynosiłoby około minuty, podaje South China Morning Post.

Nie chodzi o czas lotu do celu, lecz o maksymalny czas oczekiwania na moment, w którym jeden z pojazdów znajdzie się w odpowiedniej pozycji do zejścia z orbity. Wszystkie wnioski badania opierają się wyłącznie na modelowaniu komputerowym.

Model z 40 pojazdami

Pracę wykonał zespół Du Chongruia ze Szkoły Astronautyki Północno-Zachodniego Uniwersytetu Politechnicznego w Xi'an. Badanie opublikowano 30 października w recenzowanym chińskim czasopiśmie Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

W modelu pojazdy działały na orbitach kołowych na wysokości 400 km. Badacze wykorzystali referencyjny model hipersonicznego pojazdu szybującego CAV-H, a nie rzeczywiste charakterystyki chińskiego eksperymentalnego samolotu kosmicznego Shenlong. Założono, że po obniżeniu wysokości do 100 km pojazd rozpoczynałby lot ślizgowy w atmosferze, mając maksymalny zasięg około 10 348 km i możliwość manewru bocznego na 2 485 km.

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Zespół uwzględnił czas transferu orbitalnego, możliwości lotu ślizgowego w atmosferze oraz obrót Ziemi. Naukowcy zastosowali metodę sztucznej inteligencji do optymalizacji nachylenia orbit, odległości między płaszczyznami orbitalnymi i pozycji pojazdów.

Krótsze odstępy między możliwościami zejścia z orbity

Według wyników 24-godzinnej symulacji zoptymalizowana konfiguracja zapewniła maksymalny odstęp między możliwościami dotarcia do określonego punktu na świecie wynoszący około dwie i pół minuty. Dla najlepszej przetestowanej tradycyjnej konfiguracji systemu satelitarnego Walkera wskaźnik ten wyniósł 8,6 minuty.

Skupienie na szerokościach geograficznych, na których mieszka większość ludności świata, skróciło maksymalny odstęp do jednej minuty — o 58,8%. Jednocześnie taki układ pogarszał pokrycie w pobliżu biegunów.

Badacze wymienili wśród możliwych zastosowań operacyjne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne i szybki transport. Publikacja zauważa, że taki system mógłby potencjalnie mieć również znaczenie wojskowe, ponieważ manewrujące pojazdy znajdujące się już na orbicie mogłyby rozpocząć schodzenie po otrzymaniu rozkazu.

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