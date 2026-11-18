W jaskiniach Baxian i Naxian w chińskiej prowincji Guangxi naukowcy znaleźli dziewięć skamieniałych ludzkich zębów. Osiem z nich na podstawie cech morfologicznych zaliczono do Homo erectus, a jednego zęba nie udało się dokładnie zidentyfikować. Szczątki datowano na okres od około 324 tys. do 184 tys. lat temu, podaje Live Science.

Nowe dane o Homo erectus

Wcześniej najpóźniejsze fizyczne dowody obecności Homo erectus w kontynentalnej części Azji datowano na około 400 tys. lat temu. Nowe znaleziska wskazują, że gatunek ten mógł żyć w południowych Chinach znacznie później. Zęby odkryto wśród ponad 18 tys. skamieniałych szczątków zwierząt, w tym naczelnych, słoni, nosorożców i innych kopytnych.

Wiek szczątków i otaczających je osadów określono metodami radiometrycznymi, w tym na podstawie rozpadu uranu. Naukowcy pobrali także próbki z pięciu zębów do analizy starożytnych białek, ponieważ DNA łatwiej ulega degradacji. Sygnatury białkowe czterech zębów, które kształtem przypominały zęby Homo erectus, odpowiadały danym uzyskanym wcześniej dla tego gatunku.

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Tajemniczy dziewiąty ząb

Piąta analizowana próbka, oznaczona jako PA1796, różni się od zębów Homo erectus, neandertalczyków i współczesnych ludzi. Analiza wykazała, że należała do osobnika płci męskiej, lecz nie ujawniła rozpoznawalnej sygnatury białkowej. Autorzy badania przypuszczają, że ząb mógł należeć do innego gatunku homininów, który żył na tym obszarze w tym samym czasie.

Niektórzy specjaliści dopuszczają, że próbka mogła należeć do denisowianina lub przedstawiciela spokrewnionej linii, jednak nie ma ostatecznego wniosku. Inne badanie tych samych zębów oraz zębów zwierząt z jaskiń wskazało, że populacja Homo erectus spożywała pokarm roślinny i zwierzęcy w tropikalnym ekosystemie podobnym do lasu deszczowego.

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