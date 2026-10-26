W pobliżu granicy Korei Północnej z Koreą Południową zauważono haubicę samobieżną kalibru 122 mm. Jej obecność jest rzadkim przypadkiem otwartego rozmieszczenia takiej artylerii, informuje The Japan Times.

Artylerię zauważono w pobliżu granicy

Południowokoreańska agencja Yonhap poinformowała o haubicy w niedzielę. Powołała się na zdjęcia wykonane z tarasu widokowego w południowokoreańskim przygranicznym mieście Gimpo. Według agencji na zdjęciach prawdopodobnie widać stanowisko artyleryjskie, a także północnokoreańskich wojskowych prowadzących ćwiczenia na wybrzeżu powiatu Kaepung.

Wybrzeże Kaepung znajduje się około 1,5 kilometra od tarasu widokowego. Profesor Uniwersytetu Kyungnam w Seulu Lim Eul-chul uznał za nietypowe, że Korea Północna tak wyraźnie demonstruje artylerię samobieżną. Jego zdaniem Pjongjang sygnalizuje w ten sposób zamiar egzekwowania swojej polityki granicznej siłą, a nie dialogiem czy negocjacjami, a także ostrzega Seul przed eskalowaniem napięć na granicy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Korespondencja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Napięcia między Koreą Północną a Koreą Południową nasiliły się również po liście przedstawiciela Pjongjangu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według państwowej agencji KCNA Korea Północna ponownie stwierdziła, że Seul sfabrykował wrześniowy incydent z miną w strefie zdemilitaryzowanej.

List Korei Północnej był odpowiedzią na apel Korei Południowej do Rady Bezpieczeństwa ONZ w ubiegłym tygodniu. Seul oświadczył, że eksplozję 21 września w strefie zdemilitaryzowanej spowodowała mina podłożona przez północnokoreańskich wojskowych, i nazwał to naruszeniem Układu Rozejmowego w Wojnie Koreańskiej. Dowództwo ONZ, które nadzoruje strefę zdemilitaryzowaną, również oświadczyło, że mina po północnokoreańskiej stronie linii demarkacyjnej naruszyła warunki rozejmu. Pjongjang zaprzecza odpowiedzialności.

Ministerstwo Zjednoczenia Korei Południowej oświadczyło, że list Korei Północnej powtarza wcześniejsze stanowisko Pjongjangu i ma uzasadniać prace nad oznaczeniem granicy. Seul proponował Korei Północnej dialog w celu zmniejszenia napięć na granicy.

Czytaj nas na