W Izraelu pierwszemu posiedzeniu kluczowej parlamentarnej Komisji Organizacyjnej towarzyszyły okrzyki i wzajemne obelgi. Przewodniczący komisji Roy Folkman nakazał posłance Tali Gotliv opuścić salę po tym, jak wielokrotnie przerywała innym mówcom, podaje Anadolu Agency.

Gotliv reprezentuje skrajnie prawicową partię Otzma Jehudit („Żydowska Siła”), której przewodzi minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. Gdy była wyprowadzana z sali, nadal protestowała i wykrzykiwała hasła.

Głosowanie nad składem komisji

Wcześniej Kneset zatwierdził skład komisji stosunkiem głosów 63 do 50. Była to pierwsza porażka bloku pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu w nowo wybranym parlamencie. Tymczasowa komisja koordynuje prace parlamentarne i powołuje inne komisje, podczas gdy trwają negocjacje w sprawie kolejnego rządu.

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Mimo sporów komisja zatwierdziła powołanie lidera partii Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana na przewodniczącego tymczasowej Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony. Tymczasowej Komisji Finansów będzie przewodniczył poseł do Knesetu Liran Avisar Ben-Horin.

Obelgi między posłami

Starcia rozpoczęły się niemal natychmiast po otwarciu posiedzenia. Posłanki nazwały nowicjusza z Likudu Ereza Tadmora złodziejem broni, nawiązując do jego skazania za kradzież sprzętu wojskowego podczas służby w armii. Według gazety Yedioth Ahronoth Tadmor został skazany na 45 dni więzienia.

Później Tadmor nazwał posłankę Merav Ben-Ari kurą, po czym kobiety obecne na sali oskarżyły go o mizoginię. Wezwał także do jedności, jednocześnie twierdząc, że blok Gadiego Eisenkota połączył się z partiami arabskimi, które nazwał zwolennikami terroryzmu. Spór odbywa się przed zaplanowanym na 17 listopada głosowaniem w sprawie zastąpienia przewodniczącego Knesetu Amira Ochany.

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