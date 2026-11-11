W Izraelu posłowie Knesetu Meir Porush i Eliakim Stark z partii Zjednoczony Judaizm Tory złożyli dwa projekty ustaw dotyczące statusu ultraortodoksyjnych uczniów jesziw oraz żonatych mężczyzn uczących się w kolelach. Jeden dokument przewiduje możliwość odroczenia służby wojskowej do 26. roku życia, drugi — roczne zawieszenie aresztowań, dochodzeń i postępowań karnych wobec osób spełniających określone warunki, informuje Jerusalem Post.

Odroczenie do 26. roku życia

Pierwszy projekt ustawy przyznaje ministrowi obrony uprawnienia do odraczania służby studentom jesziw, którzy regularnie poświęcają co najmniej 45 godzin tygodniowo na naukę religijną. W przypadku mężczyzn uczących się w kolelach wymóg wynosi co najmniej 40 godzin tygodniowo.

Każde odroczenie może obowiązywać do jednego roku i być odnawiane do osiągnięcia przez studenta 26. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku minister obrony musi przyznać pełne zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Projekt zawiera również przepisy przejściowe mające uregulować status uczniów w okresie po wygaśnięciu poprzedniego mechanizmu prawnego. Osoby, które przed wejściem w życie nowej ustawy spełniały wymogi dotyczące nauki, nie będą pociągane do odpowiedzialności za niestawienie się do służby wojskowej. Jeśli postępowanie już wszczęto lub wydano decyzję, postępowanie lub wykonanie decyzji musi zostać natychmiast wstrzymane.

Roczne zawieszenie działań

Drugi dokument, nazwany przez jego autorów „ustawą o zawieszeniu aresztowań”, proponuje na rok wstrzymać aresztowania, dochodzenia i karne środki przymusu wobec uczniów jesziw — do czasu uchwalenia kompleksowych przepisów dotyczących ich statusu.

Projekt ustawy zakazuje wszczynania procedur o charakterze przymusowym na podstawie Ustawy o służbie wojskowej lub Ustawy o wymiarze sprawiedliwości wojskowej wobec uczniów, którzy mieli stawić się do służby 1 lipca 2023 roku lub później. Aby się kwalifikować, muszą zadeklarować naukę w jesziwie przez co najmniej 45 godzin tygodniowo lub w kolelu przez co najmniej 40 godzin, a także potwierdzić, że nie mają innej pracy.

Czytaj nas na