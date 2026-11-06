W Knysnie w Republice Południowej Afryki Sojusz Demokratyczny (DA) zajął pierwsze miejsce w wyborach lokalnych 4 listopada, jednak nie zdobył większości w radzie miejskiej. Partia uzyskała dziewięć z 21 mandatów i 44,41% głosów wobec 35,44% w wyborach w 2021 roku, informuje Daily Maverick. Dane opierają się na zakończonym liczeniu głosów.

Rozmowy koalicyjne

Do kontrolowania rady potrzeba 11 mandatów. DA może uzyskać większość w koalicji z Freedom Front Plus (FF+) i Knysna Civic Association. Jednocześnie koalicja wszystkich pozostałych partii, z wyjątkiem DA i FF+, również może zdobyć wymagane 11 miejsc.

Afrykański Kongres Narodowy (ANC) ma w radzie Knysny cztery mandaty, a Patriotic Alliance — dwa. Kolejne sześć mandatów zdobyły partie mające po jednym przedstawicielu, w tym Południowoafrykańska Partia Komunistyczna, EFF i FF+. W 2016 roku DA miało 10 miejsc i wraz z jednym mandatem Cope kontrolowało radę.

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Wyniki w innych gminach

W Saldanha Bay DA również nie uzyskało samodzielnej kontroli, zdobywając 49,11% głosów. W 31-osobowej radzie Patriotic Alliance ma sześć miejsc, ANC — cztery, a FF+ — dwa. Współpraca DA z FF+ zapewniłaby im większość, choć wynik negocjacji nie został ustalony.

DA zdobyło samodzielną kontrolę w Stellenbosch, Drakenstein, Hessequa, Bergrivier, Swartland, Overstrand i Mossel Bay. W George partia uzyskała 28 z 55 mandatów i 50,26% głosów, podczas gdy wszystkie pozostałe siły polityczne łącznie mają 27 miejsc.

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