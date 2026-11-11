Paleontolodzy z Uniwersytetu Oklahomy zidentyfikowali w kolekcji muzealnej w Montrealu skamieniałego liliowca liczącego ponad 450 milionów lat, w którym zachowały się tkanki miękkie. Okaz należy do wymarłego gatunku Dendrocrinus simcoensis — pradawnego zwierzęcia morskiego spokrewnionego ze współczesnymi rozgwiazdami. O odkryciu informuje ScienceDaily.

Rzadkie zachowanie tkanek

Naukowcy ustalili, że w okazie zachowały się nóżki ambulakralne — niewielkie, elastyczne struktury szkarłupni. Do tej grupy zwierząt morskich należą także rozgwiazdy i jeżowce. Według badaczy jest to drugi znany przypadek odkrycia skamieniałych tkanek miękkich u liliowców oraz najstarszy udokumentowany przykład.

Zwykle skamieniałe szczątki liliowców są reprezentowane jedynie przez twarde części szkieletowe, ponieważ tkanki miękkie szybko rozkładają się po śmierci zwierzęcia. Paleontolożka Lena Cole zaznaczyła, że ich zachowaniu sprzyjają wyjątkowo rzadkie warunki środowiskowe. Naukowcy podkreślają, że choć znane są miliony skamieniałych liliowców, tkanki miękkie wykryto w nich dopiero po raz drugi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Informacje o odżywianiu

Nóżki ambulakralne pomagały liliowcom chwytać cząstki pokarmu z wody morskiej i oddziaływać z prądami oceanicznymi. Ich kształt, rozmiar i rozmieszczenie mogą wskazywać na sposób odżywiania się zwierzęcia oraz środowisko, do którego było przystosowane. Paleontolog David Wright porównał znaczenie tych struktur dla badań do roli zębów w badaniu ssaków.

Badacze porównali również pradawny okaz ze współczesnymi liliowcami i wykryli zauważalne różnice anatomiczne. Zdaniem naukowców dostarcza to nowych informacji o tym, jak na przestrzeni setek milionów lat zmieniały się budowa i strategie odżywiania tych zwierząt morskich.

Okaz z kolekcji muzealnej

Skamieniały okaz przez lata był przechowywany w montrealskim Musée de paléontologie et de l'évolution. Jego wartość naukową ustalili Cole i Wright, gdy dokładniej zbadali okaz podczas wizyty w muzeum. Badacze zauważyli, że duże kolekcje muzealne mogą zawierać okazy, których znaczenie staje się jasne dzięki nowym metodom i specjalistycznym badaniom.

Czytaj nas na