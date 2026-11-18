W Kolumbii systemy ostrzegawcze niemieckiego banku Deutsche Bank doznały poważnej awarii, informuje Der Spiegel. Publikacja zaznacza, że banki uważają Kolumbię za kraj wysokiego ryzyka, a przestępczość zorganizowana podkopuje tam państwo.

Projekt Cali

Der Spiegel nazywa materiał „Projekt Cali” i pisze o wrażliwych operacjach Deutsche Banku w Kolumbii. Publikacja jest częścią serii „Inside Deutsche Bank”, poświęconej działalności banku. Jako autorów artykułu wskazano Marię Christoph i Timo Schobera, a jako datę publikacji — 18 listopada 2026 roku.

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Możliwe konsekwencje

Według oceny publikacji awarie systemów ostrzegawczych mogły ułatwić pranie pieniędzy, wykorzystywanie i handel narkotykami. Der Spiegel przedstawia ten związek jako prawdopodobny, a nie jako ustalony fakt.

W podpisie pod ilustracją publikacja wspomina również o protestach w Kolumbii w 2019 roku, przemocy, przemycie kokainy i praniu pieniędzy.

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