Według stanu na 1 listopada 2026 roku w Kolumbii nie opublikowano decyzji w postępowaniu dyscyplinarnym wobec Carlosa Juliána Caicedo — partnera byłego prezesa państwowej spółki naftowej Ecopetrol Ricarda Roi. Państwowy organ nadzorczy Procuraduría General de la Nación postawił Caicedo zarzuty dyscyplinarne 16 czerwca 2025 roku. Jak informuje The Rio Times, w sprawie nadal nie ma decyzji, a Caicedo nie został uznany za odpowiedzialnego.

Okoliczności postępowania dyscyplinarnego

Postępowanie dotyczy pracy Caicedo jako doradcy w kolumbijskim Narodowym Instytucie Dróg Invías w 2023 roku. Według Procuraduría objął on to stanowisko 24 stycznia 2023 roku. Organ bada, czy Caicedo jednocześnie utrzymywał umowę o świadczenie usług z Uniwersytetem Pascuala Bravo, obowiązującą od 30 stycznia do 17 października tego samego roku.

Organ nadzorczy rozpatruje możliwe naruszenie zasad niepołączalności stanowisk dla funkcjonariuszy publicznych, a także zasad moralności publicznej i przejrzystości. Procuraduría zakwalifikowała domniemane przewinienie jako gravísima — najpoważniejszą kategorię naruszeń dyscyplinarnych — i wskazała na możliwość rażącego niedbalstwa, a nie działania umyślnego.

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Związek z Ecopetrol

W oświadczeniu Procuraduría nie wspomniano ani o Ecopetrol, ani o Roi. Dokument nie zawiera również informacji o zaangażowaniu w sprawę środków, pracowników lub kontraktów spółki naftowej. Związek z Ecopetrol polega na tym, że Caicedo jest partnerem Roi, który kierował spółką do 30 lipca 2026 roku.

23 lipca 2026 roku Ecopetrol poinformował, że Roa opuści stanowisko pod koniec miesiąca, nie podając powodów jego odejścia. Następnie spółką tymczasowo kierowali Juan Carlos Hurtado Parra i Camilo Barco. 24 września rada dyrektorów powołała Joaquína Gutiérreza Caballero na stanowisko dyrektora generalnego Ecopetrol ze skutkiem od 28 września 2026 roku.

Dalsze postępowanie

Po postawieniu zarzutów Caicedo może przedstawić odpowiedź, a decyzję musi podjąć odrębna jednostka Procuraduría. Organ nadzorczy nie podał daty takiej decyzji; jego ostatnie publiczne oświadczenie w tej sprawie pochodzi z czerwca 2025 roku. W wyniku rozpatrzenia sprawy Caicedo może zostać zwolniony z odpowiedzialności lub może wobec niego zostać zastosowana sankcja dyscyplinarna, a decyzję zazwyczaj można zaskarżyć.

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