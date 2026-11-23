W Kolumbii drony i materiały wybuchowe zaatakowały sztab batalionu w mieście La Jagua de Ibirico w departamencie Cesar. W wyniku ataku, do którego doszło w sobotę wieczorem, zginął jeden wojskowy, a co najmniej 12 kolejnych zostało rannych, podaje Breaking Defense.

Seria ataków z użyciem dronów

Nie był to pierwszy taki przypadek w ostatnich miesiącach. Wcześniej w tym miesiącu bezzałogowce zrzuciły materiały wybuchowe na bazę wojskową w Santa Rosa del Sur w departamencie Bolívar, w wyniku czego zginęło trzech żołnierzy. W październiku podobny atak dotknął jednostkę 42. Rzecznego Batalionu Piechoty Morskiej na rzece Guapi: zginął jeden żołnierz piechoty morskiej, a czterech kolejnych zostało rannych.

We wrześniu w regionie Valle del Cauca uszkodzono cywilny radar po tym, jak, według doniesień, uderzył w niego dron z materiałami wybuchowymi. Według Caracol Radio, w ciągu pierwszych 100 dni kadencji prezydenta Abelardo de la Esprielli w kraju doszło do co najmniej 93 ataków z użyciem dronów. Spośród 26 wojskowych, którzy zginęli w tym okresie, co najmniej 11 padło ofiarą materiałów wybuchowych zrzuconych z bezzałogowców.

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Potrzeba ochrony przed dronami

Kolumbijskie wojsko ma już pewne środki do zwalczania dronów. 8 listopada Ministerstwo Obrony opublikowało zdjęcia wojskowych z karabinami do zagłuszania sygnału i oświadczyło, że w departamencie Chocó udało im się zneutralizować drona, aby nie dopuścić do zrzucenia granatów na żołnierzy.

Jednocześnie rozmówca publikacji, były pułkownik armii kolumbijskiej, oświadczył, że jednostki na obszarach przyfrontowych często nie mają ochrony przed systemami bezzałogowymi. Jego zdaniem siły zbrojne potrzebują stacjonarnych i mobilnych systemów przeciwdziałania dronom. Była zastępczyni asystenta sekretarza obrony USA ds. półkuli zachodniej Rebecca Bill Chavez również podkreśliła, że obok środków technicznych Kolumbia musi wzmacniać wywiad, aby wykrywać sieci dostarczające i modyfikujące drony oraz szkolące operatorów.

8 listopada Ministerstwo Obrony Kolumbii poinformowało również o przejęciu składu broni, który według resortu należał do grupy Clan del Golfo. Wśród przejętych przedmiotów znalazły się dron i 35 granatów przystosowanych do zrzucania z niego.

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