W Kolumbii w wieku 78 lat zmarł były dowódca partyzanckiego ruchu M-19, polityk i jeden ze współprzewodniczących Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego z 1991 roku Antonio Navarro Wolff. Jego śmierć 1 listopada potwierdziła rodzina, informuje The Rio Times.

W oświadczeniu rodziny podano, że Navarro Wolff zmarł o godz. 14:42 czasu kolumbijskiego. Bliscy nazwali go „Człowiekiem Pokoju” i poprosili o poszanowanie ich prywatności w czasie żałoby. Rodzina nie ujawniła przyczyny śmierci ani miejsca, w którym zmarł. Szczegóły pożegnania miały zostać przekazane 2 listopada.

Od M-19 do polityki

Antonio Navarro Wolff urodził się 9 lipca 1948 roku w mieście Pasto, w departamencie Nariño w południowo-zachodniej Kolumbii. Zdobył wykształcenie w zakresie inżynierii sanitarnej na Uniwersytecie Valle, a następnie odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Loughborough w Wielkiej Brytanii.

W latach 70. dołączył do M-19, kolumbijskiego partyzanckiego ugrupowania zbrojnego. Navarro Wolff został drugim dowódcą organizacji i koordynował jej komisję negocjacyjną podczas rozmów z władzami w latach 1984–1985.

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W 1985 roku stracił nogę w wyniku wybuchu granatu w mieście Cali. M-19 zawarło porozumienie pokojowe z rządem prezydenta Virgilia Barco i zdemobilizowało się w marcu 1990 roku. Po zabójstwie lidera ruchu Carlosa Pizarro w kwietniu 1990 roku Navarro Wolff został kandydatem M-19 w wyborach prezydenckich i zajął trzecie miejsce.

Praca nad konstytucją

W 1990 roku Navarro Wolff pełnił funkcję ministra zdrowia. W następnym roku został jednym z trzech współprzewodniczących Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego, które przygotowało obowiązującą konstytucję Kolumbii.

Później był burmistrzem Pasto, członkiem Izby Reprezentantów z Bogoty, senatorem, gubernatorem departamentu Nariño oraz sekretarzem rządu Bogoty. Na późniejszym etapie kariery politycznej był związany z partią Zielony Sojusz.

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