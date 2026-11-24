W kolumbijskim mieście Villavicencio w pobliżu siedziby administracji departamentu Meta wybuchł samochód pułapka. W wyniku ataku rannych zostały dziesiątki osób, informuje Anadolu Agency.

Uszkodzono budynki w centrum miasta

Do wybuchu doszło późnym wieczorem w poniedziałek na terenie kompleksu rządowego w centralnym parku Villavicencio. Fala uderzeniowa spowodowała znaczne uszkodzenia budynku administracyjnego i pobliskich obiektów, niszcząc fasady kilku budynków.

Wśród rannych jest pięciu ochroniarzy pracujących w siedzibie administracji departamentu. Według stanu na wtorkowy poranek władze nie informowały o ofiarach śmiertelnych.

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Reakcja władz i policji

Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella potępił wybuch i oświadczył, że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Oskarżył również grupy zajmujące się handlem narkotykami o próbę zastraszenia jego administracji i powiedział, że jego rząd nie będzie prowadził z nimi dialogu.

Gubernatorka departamentu Meta Rafaela Cortes poinformowała o koordynowaniu działań ratunkowych i bezpieczeństwa z wojskiem oraz policją. Policja wykorzysta zasoby operacyjne, śledcze i wywiadowcze, aby ustalić osoby zaangażowane. Biuro rzecznika praw obywatelskich potępiło użycie materiałów wybuchowych na obszarach miejskich, nazywając je poważnym zagrożeniem dla ludności cywilnej.

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