W kolumbijskim mieście Cúcuta zastrzelono Miguela Armando Castellanosa Serrano — majora rezerwy Policji Narodowej, byłego sekretarza rządu miejskiego oraz kandydata ubiegającego się o udział w wyborach na burmistrza. Atak miał miejsce w ciągu dnia 26 października w pobliżu stacji benzynowej przy Zachodniej Drodze Obwodowej w rejonie El Pórtico.

Jak podaje The Rio Times, Castellanos wysiadł ze swojego samochodu, aby porozmawiać z mężczyzną na motocyklu, po czym został zastrzelony. Organy ścigania opisały incydent jako atak dokonany przez płatnego zabójcę. Nieletni, który był z Castellanosem, nie odniósł obrażeń.

Śledztwo w sprawie ataku

Incydent potwierdziły metropolitalna policja Cúcuta oraz administracja miejska. Dotąd nie informowano o zatrzymaniach w tej sprawie, śledztwo trwa.

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Sekretarz bezpieczeństwa departamentu Norte de Santander Jorge Quintero ogłosił nagrodę w wysokości 50 milionów peso kolumbijskich za informacje, które pomogą śledztwu. To około 16 tysięcy dolarów amerykańskich. Władze nie wskazały osób podejrzewanych o udział w ataku.

Kariera Castellanosa

Castellanos pełnił funkcję sekretarza rządu Cúcuta — urzędnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i sprawy wewnętrzne miasta — do rezygnacji w styczniu 2026 roku. Wcześniej przez ponad 21 lat służył w Policji Narodowej Kolumbii i przeszedł do rezerwy w stopniu majora. Był także bratem byłego senatora Jairo Castellanosa.

Cúcuta jest ośrodkiem administracyjnym departamentu Norte de Santander i leży w pobliżu granicy z Wenezuelą. Atak miał miejsce na drodze prowadzącej w kierunku gminy Los Patios i miasta Bucaramanga.

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