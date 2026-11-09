Część pracowników Trybunału Konstytucyjnego zdecydowała się utworzyć organizację zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Informuje o tym Polsat News, powołując się na portal tysol.pl. Uczestnicy inicjatywy oświadczyli, że są zaniepokojeni przestrzeganiem praw pracowniczych i stabilnością zatrudnienia po ostatnich wydarzeniach w instytucji.

Obawy dotyczące kwestii pracowniczych

Zamiar utworzenia organizacji związkowej w Trybunale Konstytucyjnym ogłoszono w niedzielę. W poniedziałek inicjatorzy wyjaśnili portalowi tysol.pl, że obawiają się możliwego naruszenia ich praw w związku z odsunięciem prezesa trybunału od wykonywania obowiązków służbowych.

Przedstawiciele inicjatywy podkreślili, że czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy — Trybunału Konstytucyjnego — powinien wykonywać jego prezes Bogdan Święczkowski lub osoby, którym udzielił odpowiednich upoważnień. Ich zdaniem obecne kierownictwo instytucji nie gwarantuje przestrzegania praw pracowniczych.

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Stanowisko inicjatorów

Pracownicy wyrazili również zaniepokojenie wewnętrznym chaosem w trybunale, który, ich zdaniem, może wpłynąć na jakość pracy instytucji. Zwrócili uwagę na działania Anny Korwin-Piotrowskiej: po wydarzeniach w nocy 31 października 2026 roku publicznie oświadczyła ona, że przejmuje kierowanie pracą trybunału, a następnie zaczęła działać w kwestiach stosunków pracy i organizacji pracy.

Inicjatorzy twierdzą, że podstawy prawne i zakres uprawnień Korwin-Piotrowskiej budzą poważne wątpliwości. Według nich pracownicy znaleźli się w centrum sporu o kompetencje i mierzą się z niepewnością co do ważności podjętych decyzji oraz stabilności swojej sytuacji zawodowej. Tymczasowa komisja organizacji nie podała, jaka część pracowników zdecydowała się przystąpić do tworzonej organizacji.

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