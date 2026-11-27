Naukowcy z Columbia University przeanalizowali zapisy aktywności pojedynczych neuronów w 43 obszarach kory mózgowej myszy i doszli do wniosku, że większość takich komórek nie ma tylko jednej wąskiej funkcji. Jak informuje ScienceDaily, neurony są na ogół zdolne reagować na różne rodzaje informacji, choć istnieją również komórki wyspecjalizowane.

Zapisy z 43 obszarów kory

Do analizy naukowcy wykorzystali dane konsorcjum International Brain Laboratory. Skupili się na myszach wykonujących to samo zadanie, aby porównać aktywność komórek w takich samych warunkach eksperymentalnych. Wcześniej badania tego zagadnienia często różniły się gatunkami zwierząt, obszarami mózgu i charakterem zadań, przez co prowadziły do odmiennych wniosków dotyczących specjalizacji neuronów.

Jednocześnie praca wykazała różnice między obszarami kory. W pierwotnych strefach sensorycznych, w tym w tych przetwarzających informacje wzrokowe, neurony częściej wykazywały wyspecjalizowane reakcje. W innych obszarach kory aktywność pojedynczych komórek była znacznie bardziej zróżnicowana.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różne komórki przetwarzają informacje na swój sposób

Autorzy zaznaczają, że regionalna organizacja mózgu pozostaje zachowana: na podstawie reakcji neuronu podczas wykonywania zadania można było z dużą dokładnością określić, do którego modułu funkcjonalnego należał. Przynależność do takiego modułu nie oznaczała jednak, że komórka reaguje tylko na jedną cechę. Ponadto wzorce aktywności większości neuronów rzadko powtarzały wzorce innych komórek.

Zdaniem badaczy pojedynczy neuron może jednocześnie reagować na przykład na kolor i kształt obiektu. Zbiory takich komórek tworzą wielowymiarowe reprezentacje, które umożliwiają mózgowi rozróżnianie kilku właściwości przedmiotów oraz ponowne wykorzystywanie kombinacji aktywności neuronalnej do różnych zadań.

Artykuł zatytułowany Rarely categorical and highly separable: how neural representations change along the cortical hierarchy opublikowano w czasopiśmie Nature. Następnie zespół planuje wspólnie z grupą badawczą California Institute of Technology sprawdzić, czy neurony człowieka mają podobne właściwości, a także ustalić, czy stopień specjalizacji komórek zależy od wymagań konkretnego zadania.

Czytaj nas na