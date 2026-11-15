W lipcu w mieście Ferkessédougou na północy Wybrzeża Kości Słoniowej otwarto nową elektrownię słoneczną. Oczekuje się, że będzie ona produkować prawie 90 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie.

Reportaż wideo o nowej elektrowni

Nowemu obiektowi i celom solarnym kraju poświęcony jest reportaż wideo France 24, opublikowany 15 listopada 2026 roku. Autorka materiału wideo Julia Guggenheim odwiedziła elektrownię w Ferkessédougou. Reportaż trwa 2 minuty i 6 sekund.

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Zależność od paliw kopalnych

Wybrzeże Kości Słoniowej w znacznym stopniu zależy od paliw kopalnych. Materiał analizuje, czy kraj będzie mógł przejść na energię słoneczną, aby uczynić zużycie energii bardziej przyjaznym dla środowiska i zrównoważonym. France 24 określa elektrownię jako nową. Elektrownia znajduje się na północy kraju. France 24 przedstawia jej otwarcie w lipcu w kontekście poszukiwania alternatywy dla paliw kopalnych.

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