W Krakowie w Polsce dwaj chirurdzy — dr Mateusz Wierdak i prof. Michał Pędziwiatr — pomagali rannym policjantom i napastnikowi po strzelaninie na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Medycy byli świadkami zakończenia policyjnego pościgu, informuje RMF24.

Pomoc na miejscu zdarzenia

Według profesora Pędziwiatra, on i Wierdak jedli obiad z rodzinami w restauracji niedaleko skrzyżowania. Usłyszawszy strzały, schronili się w aptece. Gdy strzelanina ustała, lekarze pobiegli do rannych.

Pędziwiatr powiedział, że dwóch policjantów było przytomnych i miało rany postrzałowe klatki piersiowej. Napastnik miał również obrażenia brzucha, uda i klatki piersiowej, a według lekarza także był przytomny. Ponadto przypadkowy kierowca, który znalazł się na linii ognia, doznał urazu głowy; chirurg określił jego stan jako ciężki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział innych medyków i policjantów

Wierdak zajmował się jednym z rannych policjantów: okrył go własnym płaszczem i opatrzył rany. Policjanci przekazali medykom materiały opatrunkowe, aby zatamować krwawienie. Do pomocy dołączyli także policjant z przygotowaniem medycznym oraz lekarka.

Według RMF24 do sześciu krakowskich szpitali trafiło 16 poszkodowanych. Jedna osoba była w ciężkim stanie, a stan napastnika oceniano jako krytyczny. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie czynu o charakterze terrorystycznym.

Czytaj nas na