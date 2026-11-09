W Krakowie odwołano Bieg Niepodległości po strzelaninie — RMF24

W Krakowie w Polsce tradycyjny Krakowski Bieg Niepodległości, zaplanowany na 11 listopada, nie odbędzie się w zwykłej formule w centrum miasta. Organizatorzy odwołali masową imprezę po sobotniej strzelaninie, powołując się na względy bezpieczeństwa i możliwy niedobór służb niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Bezpieczeństwo uczestników

Jak informuje RMF24, przeprowadzenie biegu z udziałem kilku tysięcy osób wymaga zaangażowania policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Organizatorzy przypuszczają, że po ostatnich tragicznych wydarzeniach pracownicy tych służb mogą zostać skierowani do innych zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Krakowa.

Jednocześnie organizatorzy zaznaczyli, że nie otrzymali oficjalnej informacji o odmowie zabezpieczenia biegu przez służby. Zdecydowali jednak, że nie będą ryzykować organizacji wydarzenia w warunkach, gdy liczba dostępnych sił bezpieczeństwa może okazać się niewystarczająca.

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Format wirtualny lub przeniesienie startu

Zarejestrowanym uczestnikom zaproponowano dwie opcje. Pierwsza to udział w wirtualnym biegu na dystansie 5 lub 10 kilometrów. Dystans można pokonać w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, ale nie później niż 14 listopada. W tym celu należy wcześniej zarejestrować start.

Uczestnicy będą również mogli odebrać pakiety startowe w mini biurze zawodów na stadionie MOS Zachód w godzinach określonych w regulaminie. Druga opcja to bezpłatne przeniesienie udziału na kolejny Krakowski Bieg Niepodległości, który odbędzie się w 2027 roku.

Jedną z opcji należy wybrać do godziny 23:59 9 listopada. Uczestnicy, którzy nie poinformują o swojej decyzji do tego czasu, zostaną automatycznie zarejestrowani do biegu wirtualnego.

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