Strzelec zabił sześć osób w Krakowie — The Japan Times

W polskim Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym rynku miasta. Policja postrzeliła go i zatrzymała napastnika, informuje The Japan Times.

Trzy ciała w mieszkaniu strzelca

Urzędnicy oświadczyli w sobotę, że w mieszkaniu strzelca znaleziono również trzy kolejne ciała. Według ich wstępnych ocen polski strzelec mógł znajdować się pod wpływem skrajnie prawicowej ideologii.

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Reakcja w Polsce

Do strzelaniny doszło w historycznym centrum Krakowa, które jest jednym z głównych celów turystycznych w Polsce. Publikacja zaznacza, że sceny przemocy wstrząsnęły krajem, który przez długi czas uważał się za bezpieczniejszy od zachodnioeuropejskich sąsiadów, gdzie wcześniej dochodziło do podobnych ataków.

Według The Japan Times atak na bezprecedensową skalę nasilił obawy po serii ataków nożem w szkołach w październiku. Władze wiązały te przypadki z wpływem brutalnych i ekstremistycznych treści w internecie.

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