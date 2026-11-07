Co najmniej pięć osób zginęło w strzelaninie w pobliżu głównego rynku w Krakowie, na południu Polski. W sobotę, 7 listopada, powołując się na lokalną policję, poinformowała o tym France 24.

Strzelec został zatrzymany

Według policji strzelec został zatrzymany, gdy próbował uciec. Źródło nie precyzuje okoliczności ani motywu strzelaniny.

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Reakcja premiera

Polski premier Donald Tusk napisał w serwisie społecznościowym X, że policja prowadzi śledztwo w sprawie strzelaniny. Zaznaczył również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje go o sytuacji.

France 24 opublikowała tę wiadomość 7 listopada 2026 roku jako pilną i zaznaczyła, że będzie ją aktualizować w miarę napływu nowych informacji. Na opublikowanym przez redakcję zdjęciu służby ratunkowe pracują w pobliżu miejsca strzelaniny. Materiał France 24 został przygotowany wspólnie z Reuters.

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