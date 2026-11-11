W polskim Krakowie 11 listopada odbywają się skromniejsze uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w ostatnim dniu żałoby po sobotnim ataku na Rynku Głównym. Do końca dnia miejskie flagi będą opuszczone do połowy masztu lub przepasane czarnymi wstążkami. Według Polsat News w wyniku ataku zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Jak podaje portal, 24-letni napastnik w sobotę wjechał samochodem na plac, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Policjanci zatrzymali go, używając broni; mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

Skrócona ceremonia w Krakowie

O godz. 10:00 w katedrze na Wawelu zaplanowano mszę za Ojczyznę, a w południe na placu Matejki odbędą się oficjalne uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy odśpiewają hymn państwowy i w milczeniu złożą wieńce oraz kwiaty. Jednocześnie odwołano część ceremoniału wojskowego, w tym zmianę warty honorowej, salwę, apel pamięci i paradę wojskową.

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Dzień wcześniej na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku ustawiono tymczasowe żelbetowe bariery, aby ograniczyć możliwość wjazdu samochodów do miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów. W województwie małopolskim zarejestrowano 136 wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i sportowych.

Wydarzenia w Warszawie i Szczecinie

W Warszawie główna ceremonia państwowa odbędzie się w południe przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Zaplanowano także 36. Bieg Niepodległości, Marsz Niepodległości oraz koncert folkowy „Wspólna Niepodległa” w Cytadeli. Z powodu wydarzeń w centrum miasta przewidziano ograniczenia ruchu i parkowania.

W Szczecinie odbędzie się chrzest promu M/F Bursztyn Unity z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów i przedstawicieli władz lokalnych. Liczący prawie 200 metrów prom typu ro-pax ma rozpocząć regularne rejsy 18 listopada między Świnoujściem a szwedzkim Ystad. Statek jest przystosowany do przewozu ponad 250 ciężarówek i naczep oraz 400 pasażerów.

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