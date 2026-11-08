W Krakowie w Polsce wybudzono ze śpiączki drugiego policjanta rannego podczas zatrzymania napastnika po strzelaninie na Rynku Głównym. Poinformował o tym na antenie Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, podaje Interia.

Stan rannych policjantów

Według portalu podczas zatrzymania napastnika poszkodowani zostali starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański. Waszczuk oświadczył, że ze śpiączki wybudzono obu rannych funkcjonariuszy. Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar informował, że jednego z nich wybudzono ze śpiączki farmakologicznej.

Obaj policjanci przeszli operacje. Ich stan oceniano jako ciężki, ale stabilny. Interia nie precyzuje, który z dwóch funkcjonariuszy został wybudzony ze śpiączki jako ostatni.

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Jakub Kulik przed służbą w policji służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym i jest członkiem ochotniczej straży pożarnej w Leszczynach w Bielsku-Białej. Przedstawiciele 6. Brygady Powietrznodesantowej zaapelowali do chętnych o oddawanie krwi dla rannego funkcjonariusza.

Strzelanina na Rynku Głównym

Do strzelaniny doszło w sobotę po południu na Rynku Głównym w Krakowie. Według informacji Interii zginęło sześć osób, a kolejnych 16 osób, w tym 24-letni napastnik, trafiło do szpitali.

W niedzielę w krakowskich szpitalach pozostawało 14 z 16 rannych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie poinformowało, że ma wystarczające zapasy krwi i jej składników dla wszystkich pacjentów.

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