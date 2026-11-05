W Krakowie cena biletu miesięcznego spadnie do 90 zł — RMF24

W Krakowie w Polsce od 1 września 2027 roku bilet miesięczny dla mieszkańców miasta na tramwaje i autobusy będzie kosztował 90 zł. Ogłosił to prezydent miasta Łukasz Gibała, informuje RMF24.

Powrót do poprzedniej ceny

Według serwisu nowa cena będzie odpowiadać stawce obowiązującej przed podwyżką taryfy na początku 2026 roku. Gibała napisał w mediach społecznościowych, że podpisał zarządzenie o obniżeniu ceny biletu miesięcznego do 90 zł, a zmiany wejdą w życie 1 września 2027 roku.

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Nowe bilety czasowe

Od stycznia 2027 roku w komunikacji miejskiej zmieni się również oferta biletów czasowych. Ma do niej wrócić bilet 20-minutowy. Jednocześnie zamiast obecnego biletu 30-minutowego pasażerowie będą mogli kupić bilet 40-minutowy.

Nowe rozwiązania mają ułatwić korzystanie z transportu publicznego i zachęcić mieszkańców Krakowa do rezygnacji z samochodów na rzecz tramwajów i autobusów.

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