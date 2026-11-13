W 38 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2025 roku odnotowano 6,1 mln nowych stałych migrantów — o 1,6% mniej niż rok wcześniej, gdy ich liczba wynosiła 6,2 mln. To drugi rok z rzędu, w którym wskaźnik spada.

Jak informuje Dawn, legalna migracja humanitarna w 2025 roku gwałtownie spadła — o 26% w porównaniu z 2024 rokiem. Jednocześnie migracja zarobkowa wzrosła o 13%.

Dynamika w poszczególnych krajach

Pomimo ogólnego spadku liczba stałych migrantów, którzy osiedlili się w krajach OECD na dłuższy okres, była o 12% wyższa niż w 2019 roku. Największy wzrost wśród poszczególnych państw odnotowano w Portugalii, gdzie liczba stałych migrantów zwiększyła się o 139% — do 313 600 osób. Wiąże się to z zatwierdzeniem zaległych wniosków o zezwolenie na pobyt.

W Hiszpanii wskaźnik wzrósł o 25%, do 460 500 osób, po rozszerzeniu polityki dotyczącej pobytu. We Włoszech liczba stałych migrantów zwiększyła się o 45% — do 248 800 osób, głównie z powodu migracji rodzinnej i zarobkowej.

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W USA liczba stałych migrantów spadła o 14%, jednak kraj pozostał liderem wśród państw OECD z ponad 1,2 mln stałych migrantów. W Kanadzie wskaźnik zmniejszył się o 19%, do 393 800 osób, a w Wielkiej Brytanii — o 32%, do 295 800.

Mniej wniosków o azyl

Liczba wniosków o azyl w krajach OECD, z wyłączeniem USA, wyniosła w 2025 roku 1,1 mln. To o 22% mniej niż w poprzednim roku, ale około 10% więcej niż w 2019 roku.

Według najnowszych dostępnych danych za 2024 rok Indie były głównym krajem pochodzenia strumieni migracyjnych do OECD, wyprzedzając Chiny i Kolumbię. Kobiety stanowiły około 46% nowych migrantów. Największy udział kobiet wśród nowo przybyłych odnotowano w USA i Irlandii — po 54%, w Szwecji — 53%, a w Izraelu, Chile, Australii i Nowej Zelandii — po 52%.

OECD zaznaczyła, że migracja może wspierać długoterminową produktywność państw ze starzejącą się ludnością. Pełniący obowiązki dyrektora OECD ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych Mark Pearson oświadczył, że do 2060 roku liczba ludności organizacji w wieku produkcyjnym może zmniejszyć się o 8%.

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