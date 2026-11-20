Naukowcy odkryli, że we krwi pacjentek we wczesnych stadiach surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości oraz jego prekursora — surowiczego śródnabłonkowego raka jajowodu — wzrasta poziom RNA Tu-stroma. Wyniki pracy, opublikowane w Nature Medicine, opisano w materiale ScienceAlert.

Poszukiwanie wczesnego sygnału

RNA Tu-stroma wykryto w surowicy krwi, w tym w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych — niewielkich cząstkach, które komórki wydzielają w celu wymiany sygnałów i usuwania substancji. We wcześniejszych pracach badacze ustalili, że pęcherzyki z Tu-stroma pochodzą z komórek raka jajnika. Naukowcy przypuszczają, że to RNA może być związane z przygotowywaniem zdrowych komórek do rozprzestrzeniania się guza.

Obecnie osoby z wysokim ryzykiem raka jajnika bada się za pomocą przezpochwowego badania ultrasonograficznego oraz badania krwi na obecność białka CA-125. Jednak poziom CA-125 może wzrastać nie tylko z powodu raka, a ostateczne potwierdzenie diagnozy wymaga biopsji.

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Wyniki wymagają weryfikacji

W badaniu uczestniczyło 506 kobiet: 232 miały raka jajnika w różnych stadiach, 43 — surowiczego śródnabłonkowego raka jajowodu, 88 — łagodne zmiany jajników, a kolejne 143 były zdrowymi uczestniczkami grupy porównawczej.

Wszystkie diagnozy uczestniczek były już znane przed rozpoczęciem badania. Dlatego testu na Tu-stroma nie sprawdzono jeszcze jako sposobu wykrywania niezdiagnozowanych przypadków w rzeczywistych warunkach. Autorzy odnotowali także pojedyncze wyniki fałszywie dodatnie u pacjentów z rakiem płuca, niektórych osób z endometriozą oraz zdrowych uczestników.

Badacze podkreślili, że uzyskane dane nie zmieniają obecnych standardów postępowania wobec osób z dziedzicznym ryzykiem, w tym zaleceń dotyczących profilaktycznego usunięcia jajowodów i jajników u osób, u których taka operacja jest wskazana. Nadal nie ma też dowodów, że wcześniejsze wykrycie tego stanu przedrakowego poprawia wyniki leczenia pacjentek.

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