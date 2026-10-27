Izba Bezpieczeństwa Państwowego Sądu Karnego w Kuwejcie w poniedziałek skazała trzech oskarżonych na karę śmierci w sprawie szpiegostwa na rzecz Iranu i libańskiego Hezbollahu. Kolejnych ośmiu oskarżonych otrzymało po pięć lat więzienia, informuje Asharq Al-Awsat.

Wyroki w sprawie szpiegowskiej

Sąd uznał za winnych szejka Husseina Abdullaha al-Matuka, Hassana Abdulhadiego Hadżijeha oraz obywatela Iranu Abdulrezę Hajdara Dehghaniego. Według publikacji zostali oni uznani za winnych działania na szkodę interesów narodowych Kuwejtu, szpiegostwa na rzecz zagranicznych struktur oraz przynależności do libańskiego Hezbollahu.

Prokuratura twierdziła, że oskarżeni dopuścili się działań, które mogły podważyć niezależność, jedność i integralność terytorialną kraju. Zarzuciła im również kontakty z Iranem i Hezbollahem w celu przeprowadzenia wrogich działań przeciwko Kuwejtowi.

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Plan zamachu na ministra

Według wersji oskarżenia wśród planowanych działań był zamach na pierwszego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, szejka Fahada al-Jusufa, a także na innych urzędników państwowych. Zgodnie z materiałami sprawy pozostali oskarżeni odbywali spotkania w celu przygotowania ataku i rozdzielali role.

Według dokumentów sprawy jedenastemu oskarżonemu polecono zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji planu zgodnie z instrukcjami trzech osób skazanych na śmierć. Sąd oświadczył, że bezpieczeństwo narodowe jest prawem całego społeczeństwa, a suwerenność państwa nie może być kwestionowana przez obce mocarstwo.

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