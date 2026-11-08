W prowincji KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki rozmowy koalicyjne mają odbyć się w 32 z 44 gmin, w których po wyborach lokalnych żadna partia nie zdobyła samodzielnej większości. Największa siła w prowincji pod względem liczby głosów — partia uMkhonto Wesizwe (MK) — uzyskała ponad 2,1 mln głosów, czyli 34%, lecz w wielu radach będzie potrzebowała poparcia innych partii, podaje Daily Maverick.

Wyniki w gminach

Według wstępnych wyników IFP zajęła pierwsze miejsce w 19 gminach, MK — w 17, Afrykański Kongres Narodowy (ANC) — w pięciu, a Sojusz Demokratyczny (DA) — w trzech. Jednocześnie MK nie zdobyła bezwzględnej większości w eThekwini, Msunduzi, Newcastle, uMhlathuze, KwaDukuza i Ray Nkonyeni.

W Msunduzi, obejmującym Pietermaritzburg, MK zdobyła 31 z 81 mandatów w radzie — o 10 mniej, niż potrzeba do większości. ANC i DA zdobyły tam po 17 mandatów. W Newcastle MK ma 23 z 71 mandatów, a w uMhlathuze, obejmującym Richards Bay, — 27 z 71. W Richmond partia zdobyła 10 z 17 mandatów i zapewniła sobie samodzielną kontrolę nad gminą, którą wcześniej rządził ANC.

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Stanowiska partii

Pierwszy zastępca prezydenta MK Duduzane Zuma oświadczył, że partia nie będzie zawierać koalicji wyłącznie po to, by utworzyć władzę, i nie chce przywracać do władzy sił, które — jak powiedział — zostały odrzucone przez wyborców. MK utworzyła siedmioosobową grupę negocjacyjną, na czele której stanął Zuma. W jej skład weszli także Tony Yengeni, Dali Mpofu, Willis Mchunu, Mxolisi Phakathi, Lindi Mtshali i dr Thanti Mthanti.

Dali Mpofu zaznaczył, że partia jest gotowa pozostać w opozycji, jeśli nie będzie mogła zawrzeć porozumień zgodnych z jej zasadami. Sekretarz generalny ANC Fikile Mbalula z kolei powiedział, że formalne rozmowy koalicyjne jeszcze się nie rozpoczęły, a partia również dopuszcza pracę w opozycji.

Możliwy wpływ na władze prowincji

Rozmowy będą odbywać się na tle koalicyjnego rządu KwaZulu-Natal, utworzonego po wyborach w 2024 roku przez ANC, IFP, DA i NFP. Partie współpracujące na szczeblu prowincji mogą wybrać odmienne porozumienia polityczne w poszczególnych gminach. Lider DA w prowincji Dean Macpherson ostrzegł inne siły przed współpracą z MK, oświadczając, że decyzje na szczeblu lokalnym mogą mieć konsekwencje wykraczające poza poszczególne rady.

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