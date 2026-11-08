W Kwecie w Pakistanie dobiega końca projekt Instytutu Chorób Sercowo-Naczyniowych Beludżystanu (BICVD), przewidzianego na 150 łóżek. Premier prowincji Beludżystan Sarfraz Bugti oświadczył, że placówka ma zostać otwarta później w tym miesiącu.

Jak informuje Dawn, podczas pierwszego posiedzenia rady dyrektorów BICVD omówiono postęp prac końcowych, wyposażenie medyczne, strukturę administracyjną oraz gotowość placówki do rozpoczęcia działalności. Rada zatwierdziła również powołanie kardiologa Dżalala Khana na tymczasowego szefa instytutu. Będzie on odpowiadał za przygotowanie szpitala do działania zgodnie z nowoczesnymi standardami medycznymi.

Diagnostyka i leczenie w prowincji

Według Buchtiego utworzenie instytutu ma zapewnić mieszkańcom Beludżystanu możliwość korzystania z nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób serca na terenie prowincji. Ma to zmniejszyć potrzebę zwracania się przez pacjentów o specjalistyczną opiekę kardiologiczną w innych prowincjach.

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Premier prowincji oświadczył również, że BICVD zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, a pomoc będą świadczyć wykwalifikowani specjaliści. W placówce planowane jest stworzenie skutecznego systemu administracyjnego na potrzeby terminowej diagnostyki, leczenia i pomocy doraźnej dla pacjentów z chorobami serca.

Sieć ośrodków satelitarnych

Na początkowym etapie wraz ze szpitalem mają rozpocząć działalność trzy ośrodki satelitarne. Będą one świadczyć podstawowe usługi medyczne i zapewniać terminową diagnostykę.

Minister zdrowia prowincji Bacht Muhammad Kakar poinformował, że na drugim etapie sieć takich ośrodków ma zostać rozszerzona na wszystkie administracyjne centra dywizji. Ponadto w każdym dystrykcie mają powstać ośrodki pomocy w przypadku bólu w klatce piersiowej, aby zapewniać pilną pomoc medyczną i terminową diagnostykę osobom z objawami chorób sercowo-naczyniowych.

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