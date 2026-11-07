W Longreach w australijskim stanie Queensland 15 osób ukończyło czterotygodniowy kurs klasyfikacji wełny. Szkolenie zorganizowano z powodu niedoboru takich pracowników w stanowej branży wełnianej, podaje ABC News.

Wśród uczestników byli strzygacze owiec, agenci sprzedaży zwierząt gospodarskich, pracownicy zajmujący się wełną oraz producenci wełny. Uczyli się klasyfikować ją według koloru, cech włókna, delikatności, tekstury i stylu. Podczas egzaminu końcowego uczestnicy musieli posortować trzykilogramowy worek wełny według jednorodności, długości i wytrzymałości włókna, a także wykryć wady.

Niedobór klasyfikatorów

Hodowca owiec Mike Pratt, który stoi również na czele Queensland Wool Technical Advisory Group, powiedział, że w Queensland od 2013 roku nie było programu edukacyjnego przygotowującego klasyfikatorów wełny. Jak zaznaczył, branża działała przy minimalnej wymaganej liczbie specjalistów: jeśli klasyfikator zachorował lub odchodził z pracy, znalezienie zastępstwa było niemal niemożliwe.

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Pratt ocenił, że stan potrzebuje około 10 dodatkowych klasyfikatorów. Zauważył również, że obecnie w Queensland działa tylko 12 wykonawców usług strzyżenia owiec, wobec około setki w czasach, gdy branża wełniana była u szczytu.

Akredytacja i rynek

Absolwenci muszą jeszcze złożyć wnioski o akredytację w Australian Wool Exchange. Po jej uzyskaniu będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w punktach strzyżenia w całej Australii. Klasyfikacja jest ważna dla sprzedaży wełny, ponieważ jej różne kategorie mają różną wartość rynkową.

Australia produkuje około 25% światowej ilości wełny. Jest ona sprzedawana na aukcjach w Sydney, Melbourne i Fremantle niedaleko Perth, po czym większość surowca wysyła się za granicę do przetworzenia. Według Pratta, przy dobrym runie średnia wartość beli wełny może wynosić 3 tysiące dolarów — potencjalnie dwa razy więcej niż pięć lat temu. Jednocześnie od początku nowego roku finansowego rynek spadł o 2 dolary za kilogram po wzroście o 7 dolarów od 2025 roku.

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