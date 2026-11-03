W Queensland w Australii policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Felugi Ryana Symondsa i postawiła mu 20 zarzutów w sprawie dotyczącej domniemanego bezprawnego pozbawienia kobiety wolności, przemocy i przestępstw z użyciem broni. Poinformował o tym ABC News.

Okoliczności sprawy

Według policji 26 października mężczyzna groził kobiecie bronią palną pod adresem w Feludze na wybrzeżu Cassowary, po czym miał ją zaatakować. Funkcjonariusze twierdzą, że zmusił kobietę do wejścia do samochodu, zawiózł ją do Tully i pozostawił tam.

Policja oświadczyła również, że 30 października Symonds miał ponownie zmusić kobietę do wejścia do samochodu pod innym adresem w Aloomba, w regionie Cairns. Poszukiwania mężczyzny i kobiety rozpoczęły się tego samego dnia.

Inspektor detektyw Kevin Goan wcześniej informował, że kobieta przez kilka dni była wielokrotnie atakowana, gdy miała być przetrzymywana wbrew swojej woli. Według niego w sobotę rano zdołała uciec i zatrzymała radiowóz.

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Zatrzymanie i zarzuty

Policjanci odnaleźli i zatrzymali Symondsa na drodze Mossman-Daintree w Miallo. Według organów ścigania miał on również przy sobie obrzyna.

Wśród zarzutów są po dwa przypadki bezprawnego pozbawienia wolności oraz duszenia, dławienia lub strangulation w relacji domowej. Zarzuca mu się także spowodowanie obrażeń ciała, przymusową kontrolę, niebezpieczne działania z użyciem broni oraz tortury jako przestępstwa związane z przemocą domową.

Ponadto policja postawiła pięć zarzutów związanych z bronią i materiałami wybuchowymi, dwa dotyczące pojazdów, a także po jednym zarzucie zwykłej napaści oraz wejścia do mieszkania z zamiarem popełnienia przestępstwa. Kolejne trzy zarzuty dotyczą niestawienia się zgodnie ze zobowiązaniem. Oczekiwano, że mężczyzna stawi się przed Sądem Magistrackim w Cairns.

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